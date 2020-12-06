Mısır tarlasında alevlerin arasında kalan çocuk öldü
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Mısır tarlasında alevlerin arasında kalan çocuk öldü

06.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:24
Mısır tarlasında alevlerin arasında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay cuma günü Viranşehir ilçesine bağlı Elgün kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre annesinin hasadı yapılan mısırı toplamak için gittiği tarlada uyuttuğu 1 yaşındaki Ahmet Umut Yeten, çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Alevlerin arasından çıkarılan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Mısır tarlasında alevlerin arasında kalan çocuk öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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