Mısır tarlasında 35 kök Hint keneviri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır tarlasında 35 kök Hint keneviri ele geçirildi

Mısır tarlasında 35 kök Hint keneviri ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Emet ilçesindeki bir mısır tarlasına kaçak ekilen 35 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesindeki bir mısır tarlasına kaçak ekilen 35 kök Hint keneviri ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emet ilçesinde bulunan mısır tarlasına yasadışı kenevir ekimi yapan Ü.Y. isimli şahsı kenevir bitkilerinin bakımını yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

Yapılan operasyon sonunda, 35 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet bıçak ve 30 adet uyuşturucu madde sarımında ve içiminde kullanılan kağıt ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.Y. hakkında işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otogardaki şüpheli ölüm ile ilgili 6 tutuklama
Otogardaki şüpheli ölüm ile ilgili 6 tutuklama
Otogardaki cesedin sırrı çözüldü! Müzikholde dövüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
Otogardaki cesedin sırrı çözüldü! Müzikholde dövüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vahap Seçer Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş İlyas Tetik Şeyma Subaşı Levent Yüksel
Spor Arda Turan Burak Elmas Şenol Güneş Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır tarlasında 35 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 10:29:52. #1.15#

title