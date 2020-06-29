Mısır tarlasında 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda mısır tarlasına ekilmiş 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ 'ın Andırın ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda mısır tarlasına ekilmiş 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Darıovası Mahallesi'nde İ.Ö.'nün (36) esrar üretmek için mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yaptığı operasyonda tarlaya ekili 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirler olay yerinde yakılarak imha edilirken, İ.Ö. gözaltına alındı.

- Kahramanmaraş

Kaynak: DHA