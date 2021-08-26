Mısır tarlasına kenevir eken şahıs tutuklandı
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Mısır tarlasına kenevir eken şahıs tutuklandı

Mısır tarlasına kenevir eken şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te mısır tarlasına kenevir eken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik'te mısır tarlasına kenevir eken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sınırları içindeki bir bağ evinde içerisinde mısır ekili tarlada kenevir ekildiği ihbarı alan jandarma ekipleri hemen harekete geçti. M.D. isimli şahsa ait bağ evine ve yanındaki mısır tarlasına operasyona yapan ekipler, 64 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 880 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M. D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mısır tarlasına kenevir eken şahıs tutuklandı - Haberler
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