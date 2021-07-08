Mısır tarlasına kenevir eken kişi yakalandı
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Mısır tarlasına kenevir eken kişi yakalandı

Mısır tarlasına kenevir eken kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde mısır tarlasına kenevir ektiği belirlenen kişi yakalandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde mısır tarlasına kenevir ektiği belirlenen kişi yakalandı.

Kütahya ve Gediz Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şahsın mısır tarlasına yasadığı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, U.B'ye ait mısır ekili tarlada 90 kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan U.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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