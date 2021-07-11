Mısır tarlasına ekilen Hint keneviri drone sayesinde ele geçirildi
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Mısır tarlasına ekilen Hint keneviri drone sayesinde ele geçirildi

Mısır tarlasına ekilen Hint keneviri drone sayesinde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma ekiplerinin drone ile yaptığı denetimde mısır tarlası içinde ekili 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma ekiplerinin drone ile yaptığı denetimde mısır tarlası içinde ekili 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emirdağ ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine mera arazilerinde ve tarlalarda yasa dışı izinsiz kenevir ekimini engellemek için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin havadan drone ile yaptığı denetimlerde Yeniköy köyünde mısır tarlası içerisinde kenevir ekili olduğu tespit edildi. F.S. isimli şahsa ait tarlada 20 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Mısır tarlasına ekilen Hint keneviri drone sayesinde ele geçirildi
Mısır tarlasına ekilen Hint keneviri drone sayesinde ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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