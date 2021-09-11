Mısır tarlası yandı dumandan göz gözü görmedi - Haberler
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Mısır tarlası yandı dumandan göz gözü görmedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Mısır tarlası yandı dumandan göz gözü görmedi Antalya'da hasat edilmiş mısır tarlasında çıkan yangın, yoğun dumanların çıkmasına neden oldu.

- Mısır tarlası yandı dumandan göz gözü görmedi

ANTALYA - Antalya'da hasat edilmiş mısır tarlasında çıkan yangın, yoğun dumanların çıkmasına neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kepez İlçesi Baraj Mahallesi'nde bulunan hasat edilmiş bir mısır tarlasında çıktı. Mısır tarlasından dumanların yükseldiğini gören mahalle halkı durumu, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın dolayısı ile yoğun dumanların çıktığı görüldü. Yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü. Polis ekibi ise inceleme başlattı.

Mısır tarlası yandı dumandan göz gözü görmedi

Mısır tarlası yandı dumandan göz gözü görmedi

Mısır tarlası yandı dumandan göz gözü görmedi

Mısır tarlası yandı dumandan göz gözü görmedi

Mısır tarlası yandı dumandan göz gözü görmedi

Mısır tarlası yandı dumandan göz gözü görmedi

Mısır tarlası yandı dumandan göz gözü görmedi

Mısır tarlası yandı dumandan göz gözü görmedi
İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Son Dakika Haberleri
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