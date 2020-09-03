Mısır tarlalarında 11 bin 340 kök Hint keneviri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mısır tarlalarında 11 bin 340 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince drone destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda mısır tarlalarında 11 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

03.09.2020 21:01 | Son Güncelleme: 03.09.2020 21:06

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince drone destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda mısır tarlalarında 11 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesi kapsamında, Sinirli Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında drone ile yapılan kontrollerde mısır tarlalarında 11 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kenevirler imha edildi.

Piyasa değeri 30 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucu maddenin Manisa'da bugüne kadar ele geçirilen en büyük yasa dışı ekilmiş kenevir bitkisi olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmaların başlattı.

Mısır tarlalarında 11 bin 340 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mansur Yavaş Donald Trump Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Demet Akalın Çağatay Ulusoy
Spor Eddie Newton Burak Yılmaz Sergen Yalçın Enner Valencia Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Eylül Adana Yunanistan
Şu an buradasınız: Mısır tarlalarında 11 bin 340 kök Hint keneviri ele geçirildi - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 21:07:41. #1.14#
title