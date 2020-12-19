Mısır, "tarihi eser" kaçırmakla suçladığı iki eski İtalyan diplomatın teslim edilmesini istedi

Mısır İnterpol'ü, Roma yönetiminden, daha önce İtalya'nın Kahire Büyükelçiliği'nde görev yapmış 2 İtalyan diplomatın Mısır'a teslim edilmesini talep etti.

Mısır İnterpol'ü, Roma yönetiminden, daha önce İtalya'nın Kahire Büyükelçiliği'nde görev yapmış 2 İtalyan diplomatın Mısır'a teslim edilmesini talep etti.

Mısır'ın devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberinde, diplomatlardan birinin İtalya'nın eski Kahire Konsolosu Skakal Otakar olduğu kaydedildi.

Otakar'ın Mısır'da görev yaptığı 2016-2018 yıllarında, 22 bin civarında tarihi eserin İtalya'ya kaçırılması suçuna karıştığı ve hakkında açılan davada suçlu bulunduğu belirtildi.

Sanık Otakar'ın 15 yıl ağırlaştırılmış hapis ve 1 milyon Mısır cüneyhi (yaklaşık 66 bin dolar) para cezasına çarptırıldığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, diğer diplomatın ise İtalyan Büyükelçiliğinde daha önce görev yapan Ticaret Müsteşarı Massimiliano Spunzelli olduğuna yer verildi.

Kahire Ceza Mahkemesi geçen15 Şubat'ta 2 İtalyan diplomat ve 4 Mısırlı hakkında 15'er yıl hapis cezası vermişti.

Roma Savcılığının Regeni açıklaması

Mısır'ın talebinin Roma Savcılığının, "Regeni cinayeti" açıklamasının hemen ardından gelmesi ise dikkati çekti.

Roma Savcılığı, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Mısır'da 25 Ocak 2016'da kaybolan, bir süre sonra cesedi Kahire'nin batısında yol kenarında bulunan İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'nin öldürülmesinden 4 Mısır gizli servis elemanını sorumlu tutmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık