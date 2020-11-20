Mısır-Sudan ortak hava tatbikatı sona erdi
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Mısır-Sudan ortak hava tatbikatı sona erdi

20.11.2020 00:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 00:28
Mısır-Sudan ortak hava tatbikatı sona erdi

Sudan'ın kuzeyinde Mısır ile ortak yürütülen "Nil Kartalları 1" adlı ortak hava tatbikatı sona erdi.

Sudan'ın kuzeyinde Mısır ile ortak yürütülen "Nil Kartalları 1" adlı ortak hava tatbikatı sona erdi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, ülkenin kuzeyinde iki ülke hava kuvvetlerinin düzenlediği ortak tatbikatta, hava ve kara saldırıları ile arama kurtarma, destek ve keşif operasyonları icra edildi.

-"Tatbikat Sudan-Mısır uyumunu yansıtıyor"

Tatbikatın kapanış töreninde konuşan Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Osman El Huseyin, ekonomik, siyasi ve sosyal boyutlarıyla iki ülke ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu söyledi.

Huseyin, "İki ülkenin hava savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, Sudan ve Mısır orduları ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturacak unsurlara karşı caydırıcı olmak için en büyük adımı oluşturuyor. Sudan-Mısır uyumunu mükemmel şekilde yansıtan gelişmiş tatbikatı izlemekten mutluluk duydum." ifadesini kullandı.

İki ülkenin ortak askeri iş birliği kapsamında yeni bir aşamaya geçtiğini ve Sudanlı liderlerle çok sayıda askeri iş birliği ve ortak çalışmanın geliştirilmesi konusunda anlaştıklarını belirten Mısır Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ferid Hıcazi de "Mısır ve Sudan güvenlik güçlerinin karşılaştığı zorluklar, taraflar arasındaki stratejik koordinasyonu iki katına çıkarmayı gerektiriyor." diye konuştu.

Mısır Genelkurmay Başkanı Hicazi, tatbikatın ikincisinin Mısır'da yapılması çağrısında bulundu.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, 15 Kasım'da Facebook sayfasından yayımladığı görüntüde, Sudan ile ilk kez yapılacak "Nil Kartalları 1" tatbikatı için hava kuvvetlerinin yanı sıra bazı komando birliklerinin Hartum'un kuzeyindeki Merevi hava üssüne ulaştığını duyurmuştu.

Mısır ve Sudan hava kuvvetleri arasında ortak savaş stratejilerinin komutasına ilişkin eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini belirten Rifai, çeşitli savunma ve saldırı uçuşları konusunda ortak tatbikatlar yapılacağını kaydetmişti.

-Hedasi Barajı gerginliği

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, 31 Ekim'de Hartum'da iki ülke genelkurmay başkanlarının katıldığı askeri görüşmelerde, ortak çıkarlara ilişkin ortak vizyon geliştirilmesi için iş birliği konusunun ele alındığı aktarılmıştı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ekim sonunda, Sudan ve İsrailli liderle yaptığı telefon görüşmesinde, Etiyopya'nın baraja ilişkin anlaşmaya yanaşmadığını, Mısır'ın Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nı patlatabileceğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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