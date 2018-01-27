Mısır-Sudan İlişkileri

Sudan yönetiminin "istişare" için çağırmasının ardından Mısır'dan ayrılan Kahire Büyükelçisi Abdulmahmud Abdulhalim'in kısa bir süre sonra görevine döneceği bildirildi.

30. Afrika Birliği Zirvesi için Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Sudanlı mevkidaşı İbrahim Gandur ile görüşmesinin ardından bir gazeteye verdiği demeçte, "Büyükelçi Abdulmahmud Abdulhalim çok yakında Kahire'de görevine dönecek." dedi.

İkili ilişkilerin, iki ülkenin büyükelçilerinin de görevinin başında olmasını gerekli kıldığına dikkati çeken Şukri, Hedasi Barajı müzakereleriyle ilgili Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında üçlü liderler zirvesi düzenlenmesi için hazırlıkların yapıldığı bilgisini verdi.

Şukri ve Sudanlı mevkidaşı Gandur, bu ay başında yaşanan krizin ardından dün ilk kez Etiyopya'da bir araya gelmişti.

İki bakanın da söz konusu görüşmeyle, Mısır ve Sudan arasındaki bağların güçlü olduğu mesajını vermeyi ve ilişkilerin normale dönmesini sağlamayı hedeflediği belirtilmişti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı 4 Ocak'ta Kahire Büyükelçisini geri çekmiş, krizin nedeni olarak da Etiyopya'nın Nil suları üzerine inşa etmekte olduğu Hedasi Barajı konusundaki anlaşmazlık gösterilmişti.