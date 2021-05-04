MISIR SİYASİ İSTİŞARELERİ 5-6 MAYIS'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve Mısır arasındaki siyasi istişarelerin, iki ülkenin dışişleri bakan yardımcıları arasında 5- 6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve Mısır arasındaki siyasi istişarelerin, iki ülkenin dışişleri bakan yardımcıları arasında 5- 6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5- 6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilecektir. Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı