Mısır, Sina Vilayeti Örgütü'nü "Terör Listesine" Aldı

Mısır'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı Sina Vilayeti Örgütü ile 319 kişinin terör listesine alındığı bildirildi.



Mısır resmi gazetesinde yer alan habere göre, Kahire Ceza Mahkemesi, Sina Vilayeti Örgütü ile 319 kişiyi 3 yıl süreyle terör oluşumları listesine aldı.



Kararın, "rejimi güç kullanarak değiştirmeye çalışmak, ordu ve polis güçleri ile yargı mensuplarına saldırılar düzenlemek, terör eylemleri yapmak" suçları hakkında yapılan soruşturmaların sonuçlanması üzerine alındığı aktarıldı. Karara 60 gün içinde temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.



Mısır'da bir kişinin terör listesine alınması halinde mallarına el konularak, hakkında seyahat yasağı getiriliyor.



Kahire Ceza Mahkemesi, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve daha sonra adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren " Ensar Beyt el-Makdis" örgütünü söz konusu adıyla terör listesine almıştı.

14 kişi terör listesinden çıkarıldı



Öte yandan Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) finansal destek sağlamak suçlamasıyla terör listesine alınan 14 kişinin de Başsavcılığın talebi üzerine listeden çıkarıldığı belirtildi.



Söz konusu kişilerden 9'unun ölmesi, diğer 5'inin de masum olması sebebiyle listeden çıkarıldığı ifade edildi.



Adı listeden çıkarılanlar arasında İhvan'ın kurucusu Hasan el-Benna'nın Şubat 2016'da hayatını kaybeden oğlu Ahmed Seyf el-İslam'ın da bulunduğu aktarıldı.



Mısır makamları, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından Aralık 2013'te İhvan'ı terör örgütü ilan etmişti.