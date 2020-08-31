Mısır silajı yüklü kamyon su kamyonetine çarparak devrildi: 4 yaralı
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Mısır silajı yüklü kamyon su kamyonetine çarparak devrildi: 4 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde balyalanmış mısır silajı yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu önündeki bir su firmasına ait kamyonete çarptı.

Mısır silajı yüklü kamyon su kamyonetine çarparak devrildi: 4 yaralı
31.08.2020 19:10 | Son Güncelleme: 31.08.2020 19:19

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde balyalanmış mısır silajı yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu önündeki bir su firmasına ait kamyonete çarptı. Su bidonları ve balyalanmış mısır silajlarının yola savrulduğu kazada 4 kişi yaralanırken, uzun bir süre yol trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 32 Evler Caddesi trafik uygulama noktası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beşköprü Mahallesi 32 Evler Caddesi'nde balyalanmış mısır silajı taşıyan 59 NF 625 plakalı Ford marka kamyon, rampa aşağıya indiği sırada freninin boşalması sonucu önce kavşaktaki bariyerlere, ardından bir su firmasına ait 54 B 6315 plakalı kamyonete çarparak devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, kamyonun taşıdığı balyalanmış silajlar ile su bidonları yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, balyaların altında kalan yaralılara yardım etmek için seferber oldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazada yaralanan 3 kişiye yardım ettiklerini ifade eden Ali Eren Alemdar, "Kamyon, kampüs bayırından aşağı burada su aracı vardı ona çarpmamak için manevra yaptı ve sonrasında kamyon devrildi. Balyaların altında kalan 3 kişiyi mahalleli olarak çıkardık ve ambulansa bindirdiler. 3 tane yaralı balyaların altında vardı, bir de su arabasının sürücüsü yaralandı" dedi.

Yol kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza sonrası yola saçılan malzemeler polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından temizlenirken, araçların da kaldırılmasıyla birlikte yol kontrollü bir şekilde trafiğe tekrar açıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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