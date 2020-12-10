Mısır Senato seçimlerinin tekrarında muhalif adayın kaybetmesi tepkilere neden oldu
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Mısır Senato seçimlerinin tekrarında muhalif adayın kaybetmesi tepkilere neden oldu

10.12.2020 03:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 03:06
Mısır Senato seçimlerinin tekrarında muhalif adayın kaybetmesi tepkilere neden oldu

Mısır'ın Kefr eş-Şeyh kentinde yapılan Mısır Parlamentosu'nun alt kanadı Senato seçimlerinin tekrarında, muhalif milletvekili adayı Ahmed et-Tantavi'nin seçimi kaybetmesi tepkilere neden oldu.

Mısır'ın Kefr eş-Şeyh kentinde yapılan Mısır Parlamentosu'nun alt kanadı Senato seçimlerinin tekrarında, muhalif milletvekili adayı Ahmed et-Tantavi'nin seçimi kaybetmesi tepkilere neden oldu.

Bölge halkının tepkileri üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Seçimlerin sivil toplum kuruluşları ve medyanın denetiminde gerçekleştirildiği" ifadelerine yer verildi.

Eski Çalışma Bakanı Kemal Abu Ita, "Kent seçim kurulunun açıkladığı veriler ile Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurduğu rakamlar arasında büyük bir fark var. Kimseyi sorgulamıyoruz ancak Tantavi'nin oylarının sayımı konusunda bir hata olduğuna inanıyoruz." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı adaylarından Hamdin Sabahi sosyal medya hesabı Facebook'tan Tantavi'nin fotoğrafını paylaşarak "yaşasın ümit" ifadesini yazdı.

Mısırlı gazeteci yazar Muhammed Saad Abdulhafız da Tantavi'ye destek verdi. Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Abdulhafız, "baskı, hile ve yolsuzluk sonucu kaybettiniz ama insanların kalbini kazandınız." ifadelerini kullandı.

Seçmenlerin çoğunun sandık başına gitmediği Senato seçimleri Mısır genelinde geçen 11 ve 12 Ağustos'ta yapılmış ve Tantavi Kefr eş-Şeyh kentinde en fazla oy alan aday olmuştu.

Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazların kabul edildiği kentlerde seçimler geçen pazartesi ve salı günü tekrarlandı. Nihai sonuçların 14 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Senato Anayasa değişikliği referandumu sonucu kuruldu

Mısır'da 23 Nisan 2019'da yapılan ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının yolunu açan Anayasa değişikliğiyle Senato'nun kurulması kararlaştırılmıştı.

Muhalefet kanadından gelen eleştirilere göre, Senato, 1980-2012 yıllarında faaliyet gösteren ve 2014'te siyasi yolsuzluk suçlamasıyla tamamen kaldırılan Şura Meclisi ile benzerlik gösteriyor.

Senato, 200'ü seçimle belirlenen, 100'ü ise Cumhurbaşkanı tarafından atamayla olmak üzere toplam 300 üyeden oluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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