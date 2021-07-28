Mısır Savunma Bakanı Zeki, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile "askeri iş birliğini" görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır Savunma Bakanı Zeki, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile "askeri iş birliğini" görüştü

Mısır Savunma Bakanı Zeki, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile 'askeri iş birliğini' görüştü
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Mısır Savunma Bakanı Orgeneral Muhammed Zeki, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle başkent Kahire'ye gelen Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Mısır Savunma Bakanı Orgeneral Muhammed Zeki, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle başkent Kahire'ye gelen Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz tarafından resmi Facebook sayfasında yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki askeri iş birliği ile bölgedeki gelişmelerin ışığında ortak öneme sahip meselelerin görüşüldüğü aktarıldı.

Mısırlı Bakan Zeki'nin Mısır ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ni birbirine bağlayan derin ilişkilerinden övgüyle bahsettiği kaydedilen açıklamada, Zeki'nin askeri iş birliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi yönündeki arzusunu dile getirdiği bildirildi.

Açıklamada, Lübnan Genelkurmay Bakanı Avn'ın ise, Mısır Silahlı Kuvvetleri ve Mısır'ın bölgenin güven ve istikrarının korunmasında aldığı rolden övgüyle bahsettiği vurgulandı.

Avn'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesine de yer verilen açıklamada, tarafların iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Lübnan'ın bazı alanlarda Mısır'ın tecrübelerinden faydalanması konularını ele aldığı kaydedildi.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Mısır'a geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Fatma Girik Acun Ilıcalı Prens William
Spor Ali Koç Eda Erdem Metin Oktay Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır Savunma Bakanı Zeki, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile "askeri iş birliğini" görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 21:27:12. #1.15#

title