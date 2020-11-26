Son dakika haber: Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Son dakika haber: Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

26.11.2020 16:45 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:01

Son dakika haberi... Mısır Donanması'na ait 971 borda numaralı savaş gemisi 'El Fateh' İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Mısır Donanması'na ait 971 borda numaralı savaş gemisi 'El Fateh' İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sahil güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi yaklaşık 1 saat sonra Marmara Denizi'ne açıldı.

Mısır Donanması'na ait 971 borda numaralı savaş gemisi 'El Fateh' saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botun eşlik ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı. Öte yandan sahildeki vatandaşlar da telefonları ile savaş gemisinin fotoğrafını çekti.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

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Son dakika haber: Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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