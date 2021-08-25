Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı tek yönlü olarak yeniden geçişlere açıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı tek yönlü olarak yeniden geçişlere açıyor

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı tek yönlü olarak yeniden geçişlere açıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mısır, 22 Ağustos'ta çift yönlü olarak kapatma kararı aldığı Refah Sınır Kapısı'nı Mısır'dan Gazze Şeridi'ne olan geçişlere tek yönlü olarak yarın yeniden açıyor.

Mısır, 22 Ağustos'ta çift yönlü olarak kapatma kararı aldığı Refah Sınır Kapısı'nı Mısır'dan Gazze Şeridi'ne olan geçişlere tek yönlü olarak yarın yeniden açıyor.

Mısır, 22 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nı bir sonraki duyuruya kadar çift yönlü olarak kapatmıştı. Mısır tarafından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'dan Gazze Şeridi'ne geçişlere tek yönlü olarak yarın yeniden açılacağı belirtildi. Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bazm yaptığı açıklamada, Mısır makamlarının Mısır'da mahsur kalanların Gazze Şeridi'ne dönüşlerini kolaylaştırmak için yarın sınır kapısını tek yönlü olarak geçişlere açılacağı konusunda bilgilendirme yaptığını ifade etti. El-Bazm ayrıca, sınır kapısının ticari mal geçişi içinde açılacağını belirtti.

Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek kapısı olarak biliniyor. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Serdar Ortaç Burcu Biricik Merve Boluğur
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı tek yönlü olarak yeniden geçişlere açıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 21:33:45. #1.14#

title