Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

16.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:54
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Mısır polisinin (AA) ofisine yaptığı baskını kınadı.

Cemiyet Genel Sekreteri Haşmet Öyken, yaptığı yazılı açıklamada, AA çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.

Gözaltı olayını üzüntüyle karşıladıklarını kaydeden Öyken, "Mısır polisinin Anadolu Ajansı Kahire ofisine yaptığı baskın ve düşmanca tavır kabul edilemez. Basın özgürlüğüne yönelik bu saldırıya sessiz kalınmamalı. Mısır makamları, görevleri dünya barışına katkı sağlamak olan gazetecileri derhal serbest bırakmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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