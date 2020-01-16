Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

16.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:46

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

100. Yıl Mahallesi'ndeki birlik binasına gelen Keskin, Süleymanpaşa Süt Birliği Başkanlığını ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Keskin, burada yaptığı açıklamada, Mısır polisinin Anadolu Ajansı Kahire ofisine yaptığı baskını kınayarak, "Bir sivil toplum örgütü başkanı olarak darbelerin karşısında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Buraya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Darbeciler hiç bir şekilde başarılı olamayacaklar. Bir an önce AA çalışanlarının bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA