Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

16.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:20

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Altınkaya yazılı açıklamasında, AA çalışanlarının derhal serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.

Basın ilkeleri çerçevesinde icra edilen objektif yayınların, bugüne kadar haksız ve hukuksuz uygulamaların arkasındaki çeşitli odakları rahatsız ettiğine şahit olunduğunu vurgulayan Altınkaya, "Benzer bir duruma Mısır'da şahit oluyoruz. Mısır yetkilileri, dünya ajansları içinde en güçlü seslerden olan Anadolu Ajansından ve çalışanlarından özür dilemeli, provokatif adımlardan uzak durmalıdır." ifadelerini kullandı.

Altınkaya, Mısır polisinin, 1'i Türk vatandaşı olmak üzere AA'nın 4 çalışanını gözaltına almasının ardından bu eyleme dönük hiçbir açıklama yapmadığına da dikkati çekti.

Kaynak: AA