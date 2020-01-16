Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

16.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:18

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Aydın Gazetecilere Cemiyeti Başkanı Semra Şener, yaptığı açıklamada, gözaltına alınan AA çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmalarını temenni ettiklerini belirtti.

Olayın Türk basınına yapılmış bir saldırı ve hukuki dayanağı olmayan bir yıldırma politikasının ürünü olduğuna işaret eden Şener, şunları kaydetti:

"Mısır polisinin Anadolu Ajansı çalışanlarına yapmış olduğu ve basın özgürlüğü ile bağdaşmayan bu saldırıyı kınıyor ve gazeteciliğin suç olmadığını haykırıyoruz. Bu yanlıştan dönülerek Anadolu Ajansı çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını temenni ediyoruz."

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan da bu baskı ve şiddet eyleminin bizzat Mısır devleti tarafından yapılmasının kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Tüm dünyada kabul edilen basın özgürlüğüne yönelik bu baskı ve şiddet eylemini şiddetle kınıyor, gözaltına alınan AA çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA