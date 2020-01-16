Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

16.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:08

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

TGC'den yapılan yazılı açıklamada, Mısır yönetimine AA çalışanlarının serbest bırakılması için çağrıda bulunuldu.

AA'nın Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisinin 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdüğü hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Baskının gerekçesi öğrenilememiştir. Mısır polisinin AA Kahire ofisine yaptığı baskını kınıyoruz. Anadolu Ajansı çalışanlarına 'geçmiş olsun' diyoruz. Mısır yönetimine, gözaltındaki Anadolu Ajansı çalışanlarını en kısa sürede serbest bırakması için çağrı yapıyoruz."

Kaynak: AA