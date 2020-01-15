Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mısır polisince Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

15.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:38
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Mısır polisince Anadolu Ajansı (AA) ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol 'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Oktay, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından, Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.

Gelişmeler hakkında bilgi alan Oktay, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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