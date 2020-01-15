Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve 4 çalışanının gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

15.01.2020 23:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:32
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, (AA) ofisine Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve 4 çalışanının gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Eren, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası hesabından paylaşımda bulundu.

YTB Başkanı Eren, mesajında, "AA, dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla ülkemize küresel çapta değer katan bir kurumumuz. AA'nın Kahire ofisine yapılan bu çirkin baskın kabul edilemez. Geçmiş olsun Anadolu Ajansı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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