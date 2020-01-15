Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

15.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:58

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mısır polisince Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Pakdemirli, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından, Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.

Gelişmeler hakkında bilgi alan Pakdemirli, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA