Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
Haberler » Politika » Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Haberler

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mısır polisince Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

15.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:58
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Tarım ve Orman Bakanı , Mısır polisince Anadolu Ajansı (AA) ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol 'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Pakdemirli, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından, Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.

Gelişmeler hakkında bilgi alan Pakdemirli, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler