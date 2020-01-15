Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

15.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:50
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

(YÖK) Başkanı Prof. Dr. , Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol 'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Saraç, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alması dolayısıyla Kazancı'yı telefonla aradı.

YÖK Başkanı Saraç, Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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