Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Saraç, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alması dolayısıyla Kazancı'yı telefonla aradı.
YÖK Başkanı Saraç, Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.