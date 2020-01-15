Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisine baskın düzenlemesini ve basın emekçilerinin hukuksuzca alıkonulmasını kınadı.

15.01.2020 20:48 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:48
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Genel Başkanvekili , Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) ofisine baskın düzenlemesini ve basın emekçilerinin hukuksuzca alıkonulmasını kınadı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı Kahire ofisinin darbeci Sisi yönetimi tarafından zorbaca basılarak basın emekçilerinin hukuksuzca alıkonulmasını şiddetle kınıyoruz. Anadolu Ajansı çalışanları derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'den özür dilenmelidir."

Kaynak: AA
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