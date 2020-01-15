Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisine baskın düzenlemesini ve basın emekçilerinin hukuksuzca alıkonulmasını kınadı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisine baskın düzenlemesini ve basın emekçilerinin hukuksuzca alıkonulmasını kınadı.
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı Kahire ofisinin darbeci Sisi yönetimi tarafından zorbaca basılarak basın emekçilerinin hukuksuzca alıkonulmasını şiddetle kınıyoruz. Anadolu Ajansı çalışanları derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'den özür dilenmelidir."