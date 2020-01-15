Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
Haberler » Güncel » Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Haber

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA), Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

15.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:38
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Mısır polisinin (AA), ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol 'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Turhan, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alması dolayısıyla Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Bakan Turhan, Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler