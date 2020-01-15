Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA), Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA), Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Turhan, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alması dolayısıyla Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.
Bakan Turhan, Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.