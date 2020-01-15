Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

15.01.2020 19:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:16

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mısır polisince Anadolu Ajansı (AA), Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şentop, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından, Genel Müdür Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.

Gelişmeler hakkında bilgi alan Şentop, Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA