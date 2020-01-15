Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mısır polisinin, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mısır polisinin, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Karamollaoğlu, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanını gözaltına alması sebebiyle Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.
Temel Karamollaoğlu, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.