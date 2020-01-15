Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını şiddetle kınadı.

15.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:04
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Genel Başkan Yardımcısı , Mısır polisinin (AA) ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını şiddetle kınadı.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'na Mısır yönetimi tarafından düzenlenen baskını ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum. Görevinin başında olan, mesleğini icra etmeye çalışan basın mensupları serbest bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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