Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

15.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:00

Anadolu Ajansının (AA), biri Türk vatandaşı 4 çalışanının Kahire'de gözaltına alındığı baskın siyaset, medya ve sendika temsilcileri tarafından kınandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ile Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskını kınayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı ile ayrı ayrı görüşen Kandemir ve Kaya, olay hakkında bilgi aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fatih Şahin de "Anadolu Ajansı Kahire bürosuna Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesini ve büro çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Akif Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Zahid Akman da Genel Müdür Kazancı'yı aradı.

Kaynak: AA