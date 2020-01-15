Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

15.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:28

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Destici, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanını gözaltına alması dolayısıyla Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Mustafa Destici, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA