Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Destici, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanını gözaltına alması dolayısıyla Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.
Mustafa Destici, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.