Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
Haberler » Güncel » Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Haber

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır polisinin, Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

15.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:16
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır polisinin, Anadolu Ajansının (AA) ofisini basarak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol 'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kasapoğlu, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanını gözaltına alması sebebiyle Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler