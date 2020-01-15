Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır polisinin, Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır polisinin, Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kasapoğlu, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanını gözaltına alması sebebiyle Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.
Bakan Kasapoğlu, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.