Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

15.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskını en sert şekilde kınadı.

Koca, Twitter'daki paylaşımında, AA Kahire ofisine düzenlenen baskında 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanın gözaltına alınarak, bilinmeyen bir yere götürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Mısır hükümetinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskını en sert şekilde kınıyorum. Darbecilerin, gazetecilere gösterdikleri düşmanca tavır, Mısır'ın nasıl bir yönetim zafiyeti içinde olduğunu net bir şekilde gözler önüne sermiştir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA