Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Akar, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından, Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.
Gelişmeler hakkında bilgi alan Hulusi Akar, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.