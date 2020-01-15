Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

15.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskın dolayısıyla AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kazancı ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Genel Müdür Kazancı'dan olaya ilişkin bilgi aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, çalışanların en kısa sürede sağ salim görevlerine dönmesi temennisinde bulundu.

Şenol Kazancı da Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA