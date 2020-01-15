Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

15.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:56
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Koca, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyip 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanını gözaltına alması dolayısıyla Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Bakan Koca, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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