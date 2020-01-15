Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.
15.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:54
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.
Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk basınına yönelik bu yıldırma girişimi açıkça acizliktir, şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA