Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

15.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:54
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

CHP Genel Başkan Yardımcısı , Mısır polisinin (AA) ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk basınına yönelik bu yıldırma girişimi açıkça acizliktir, şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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