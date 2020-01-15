Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Varank, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanını gözaltına alması dolayısıyla Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.
Bakan Varank, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.