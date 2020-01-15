Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

15.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:28

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak, 4 çalışanı gözaltına alması dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kalın, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından, Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.

Konu hakkında Kazancı'dan bilgi alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA