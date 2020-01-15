Mısır polisi, AA Kahire ofisini basarak, dört çalışanı gözaltına aldı
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Mısır polisi, AA Kahire ofisini basarak, dört çalışanı gözaltına aldı

Mısır polisi, AA Kahire ofisini basarak dört çalışanı gözaltına aldı

15.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:56
Mısır polisi, AA Kahire ofisini basarak, dört çalışanı gözaltına aldı

Mısır polisi, (AA) ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü. Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yaptığı açıklamada, "Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik söz konusu düşmanca uygulamalarını kınıyoruz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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