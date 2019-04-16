Mısır Parlamentosu Sisi'nin 2030'a Kadar Görevde Kalması Öngören Anayasa Değişikliğini Onayladı
Mısır parlamentosu, Devlet Başkanı Aldulfettah Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının önünü açacak Anayasa değişikliği kabul etti
Mısır parlamentosu, Devlet Başkanı Aldulfettah Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının önünü açacak Anayasa değişikliği kabul etti.
Çoğunluğu Sisi taraftarlarının oluşturduğu mecliste, 531 milletvekili Anayasa değişikliğini kabul ederken, 22 kişi de karşı oy kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com