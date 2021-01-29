Mısır Parlamentosu Sağlık Komitesi: Hükümet, tüm vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapamaz
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Mısır Parlamentosu Sağlık Komitesi: Hükümet, tüm vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapamaz

29.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:07
Mısır Parlamentosu Sağlık Komitesi: Hükümet, tüm vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapamaz

Mısır Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Eşref Hatim, hükümetin tüm vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapamayacağını söyledi.

Mısır Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Eşref Hatim, hükümetin tüm vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapamayacağını söyledi.

Mısır merkezli "Sada el- Beled" kanalına bağlanarak açıklamalarda bulunan Hatim, Kovid-19 aşısının her yıl değiştiğini, bundan ötürü tüm vatandaşlara temin edilmesinin zor olduğunu belirtti.

Hatim, birçok ülkenin nüfusunun sadece yüzde 50 ila 60'ına aşı temin edebileceğini iddia ederek, "Hükümet, tüm vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapamaz." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail gibi ülkelerin de tüm vatandaşlarına aşı temin edemeyeceğini söyleyen Hatim, şu ana kadar İngiltere veya Brezilya'da ortaya çıkan Kovid-19'un bir türünün Mısır'da tespit edilmediğini ifade etti.

Sağlık personeline yönelik aşılama sürecinin 21 Ocak'ta başladığı Mısır'da, önümüzdeki haftalarda da 65 yaş üstü kişilerin aşılanacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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