Mısır Ordusu: "Sina Saldırısında 40 Militan Öldürüldü, 10 Asker Hayatını Kaybetti"

Mısır ordusu, Kuzeydoğu Sina yarımadasındaki bir askeri kontrol merkezine düzenlenen bomba yüklü araç saldırısı ve sonrasında çıkan silahlı çatışmada 10 askerin öldüğünü duyurdu.



Saldırıya katılan 40 militanın öldürüldüğü ve intihar saldırısında kullanılan araç dahil 6 aracın da tahrip edildiği kaydedildi. Saldırıda aralarında bir albay olmak üzere 10 Mısır askerinin öldüğü, 20'sinin de yaralandığı askeri yetkililer tarafından açıklandı. Halen saldırıyı üstlenen olmadı. - KAHİRE