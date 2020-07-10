Mısır ordusu, Libya sınırında askeri tatbikat gerçekleştirdi Mısır ordusu, Libya sınırı yakınlarında askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır ordusu, Libya sınırı yakınlarında askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır ordusu, Libya sınırı yakınlarında askeri tatbikat gerçekleştirdi. Mısır ordusu sözcüsü Albay Tamer Rifai, tatbikatın silahlı kuvvetler birimleri için savaş eğitim planı çerçevesinde olduğunu ifade ederek, birkaç gün süren tatbikatın ana aşamasının, ordunun ana birimleri ve Batı Askeri Bölge birimleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, Cufra ve Sirte'nin 'kırmızı çizgi' olduğunu söyleyerek Libya'ya askeri müdahale sinyali vermişti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise ülkede askeri müdahale tehdidinde bulunan Sisi'yi kınayarak, Sisi'nin açıklamasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklamıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA