Mısır: Nahda Barajı konusunda uzlaşı çağrısı yapıyoruz

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Etiyopya'daki Hedasi (Nahda) Barajı'na ilişkin Sudan'ın da olduğu bağlayıcı üçlü bir anlaşma çağrısında bulundu.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Etiyopya'daki Hedasi (Nahda) Barajı'na ilişkin Sudan'ın da olduğu bağlayıcı üçlü bir anlaşma çağrısında bulundu.

BBC televizyonuna röportaj veren Medbuli, ülkesine ilişkin çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

Nahda Barajı konusunu tüm diplomatik ve siyasi imkanları kullanarak büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini dile getiren Medbuli, "Şu ana dek tek çağrımız, Etiyopya ve Sudan ile bu üç ülkenin kalkınmada faydalanmak üzere haklarını düzenleyen hukuki bağlayıcı bir anlaşmada uzlaşıya ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

"Bir diyalog ve uzlaşıya ulaşmamız gereklidir." diyen Medbuli şunları söyledi:

"Allah'ın hepimize sunmuş olduğu bu doğal kaynak üzerine çatışma, çekişme ve anlaşmazlık olması halklarımızın çıkarına değildir. Bilakis, hepimizde halklarımızın haklarına hizmet edecek, bir halkın hakkına karşı diğer halkın haksızlığa uğramayacağı bu önemli doğal kaynaktan yararlanmamız için gerekli bir alan bulunuyor."

Kahire-Washington ilişkilerine dair soru üzerine Medbuli, ülkesi ile ABD arasında geçen kasımda yapılan stratejik diyalog toplantısını hatırlatarak, iki ülke ilişkilerinde herhangi bir soğukluk yaşanmadığını vurguladı.

Mısır Başbakanı Medbuli, ülkedeki insan hakları konusunda her ülkenin kendi özel şartları olduğunu belirterek, insan haklarına bakıldığında, sosyal, ekonomik, çevre ve siyasal hakları da göz önüne almak gerektiğini ifade etti.

İnsan hakları konusundaki eleştirileri reddeden Medbuli, Mısır'daki insan haklarına eleştiri getiren kurumların çoğunluğunun genelleştirilmesi mümkün olmayan bireysel olaylara ilişkin raporlardan yola çıktığını iddia etti.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Hedasi Barajı ile ilgili yürütülen müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Tamamlanma oranı yüzde 80'e ulaşan baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 oranında besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılmış olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Etiyopya, tepkilere rağmen barajda ilk ve ikinci dolum işlemini gerçekleştirmişti.