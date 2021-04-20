- Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde kraliyet mumyaları sergileniyor
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- Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde kraliyet mumyaları sergileniyor

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- Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde kraliyet mumyaları sergileniyor Mısır'ın başkenti Kahire'de antik Mısır'ın en ünlü kral ve kraliçelerinden bazılarına ait mumyalar yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde sergileniyor.

- Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde kraliyet mumyaları sergileniyor

KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'de antik Mısır'ın en ünlü kral ve kraliçelerinden bazılarına ait mumyalar yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde sergileniyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde bulunan ve antik Mısır'ın en ünlü kral ve kraliçelerinden bazılarına ait mumyaların sergilendiği Kraliyet Mumyaları Salonu, Pazar günü ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Nisan ayının başlarında büyük bir geçit töreni düzenlenerek 22 kraliyet mumyası Mısır Müzesi'nden Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne taşınmıştı. Taşınan mumyalar arasında ünlü Kral II. Ramses ile Kraliçe Hatşepsut'un da bulunduğu 18 kral ve dört kraliçeye ait mumyalar yer alıyor.

Kraliyet Mumyaları Salonunda taşınan 22 mumyadan 20'si salonda sergileniyor. Müzenin küratörlerinden Mahrous el-Sanadidy yaptığı açıklamada, kalan 2 mumyanın diğerleriyle dönüşümlü olarak sergileneceğini belirtti. Mumyaların çoğu, aradan binlerce yıl zaman geçmiş olmasına rağmen iyi korunmuş durumda ve bulundukları tabutların hemen yanında sergileniyor.

Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nin temeli 2002 yılında atılmış, geçici sergi salonu da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ile Mısır hükümetinin ortak çalışmalarıyla 2017'de açılmıştı. Resmi olarak 3 Nisan'da açılan müzeyi şimdiye kadar 150 binden fazla kişi ziyaret etti. Kraliyet mumyalarının sergilenmesiyle birlikte müze daha fazla ziyaretçi çekmeyi planlıyor. Müzede aynı zamanda tarih öncesi dönem, firavunluk öncesi hanedanlıklar, İslam ve Kıpti dönemlerinden modern Mısır'a uzanan eserleri de sergileniyor.

- Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde kraliyet mumyaları sergileniyor
- Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde kraliyet mumyaları sergileniyor
- Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde kraliyet mumyaları sergileniyor
- Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde kraliyet mumyaları sergileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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