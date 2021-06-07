Mısır meclisinde, bir Arap ülkesinin Hedasi Barajı'nı finanse ettiği tartışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır meclisinde, bir Arap ülkesinin Hedasi Barajı'nı finanse ettiği tartışması

Mısır meclisinde, bir Arap ülkesinin Hedasi Barajı'nı finanse ettiği tartışması
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Mısır meclisinde, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) işaret edilerek, bir Arap ülkesinin Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nı finanse ettiği yönünde tartışma çıktı.

Mısır meclisinde, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) işaret edilerek, bir Arap ülkesinin Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nı finanse ettiği yönünde tartışma çıktı.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'de yer alan haberde, Mısırlı vekiller, Mustafa Bekri ve Ziyauddin Davud, Hedasi Barajı'nın finanse edilmesiyle ilgili sözlü tartışmaya girdi.

Milletvekili Bekri, BAE'ye işaret ederek bir Arap ülkesini, Hedasi Barajı'nı finanse etmekle suçlayan milletvekili Davud'a tepki gösterdi.

Bekri, "İşaret edilen ülke (BAE), bir süre önce Sudan ve Etiyopya'ya temsilci göndermişti. Bu ülke aynı çukurun içinde Mısır'ın yanında yer almaktadır." dedi.

Diğer vekil Davud'un Bekri'nin sözünü kesmesi üzerine ortam gerildi, Meclis Başkanı Hanefi el-Cibali tartışmaya son vermek için araya girdi.

Davud'un BAE'yi işaret ettiğini belirten gözlemciler, Abu Dabi'nin Addis Ababa'ya Hedasi Barajı için "büyük" kaynaklar aktardığına dair yabancı basında sıkça çıkan haberlerin olduğunu ifade ediyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de geçen nisan ayında, Mısır'la güçlü ilişkileri olan ve Hedasi Barajını finanse eden dost ülkelerin olmadığını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Seda Sayan Seren Serengil
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır meclisinde, bir Arap ülkesinin Hedasi Barajı'nı finanse ettiği tartışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:53:20. #1.15#

title